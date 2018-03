Incident, na jehož konci byla smrt člověka, se kterým se Ištok znal celých třicet let, se odehrál v noci na 2. června. Oba kamarádi spolu popíjeli alkohol. Kolik toho prolili hrdlem a co se mezi nimi odehrálo, nikdo přesně neví. Jisté je jen to, že mezi nimi došlo k hádce, která vyvrcholila útokem nožem.

„Obžalovaný zasadil poškozenému čtyři rány nožem. Dvě z nich mířily do přední části hrudníku, jedna do oblasti zad a čtvrtá do předloktí. Napadený muž zemřel na místě v důsledku poranění srdce,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Křičel jsem, aby ten nůž položil, ale nedal si říci. obžalovaný

Incident se odehrál beze svědků, a tak soud musí při hodnocení případu vycházet zejména z výpovědi obžalovaného. „Ten vypověděl, že mu poškozený začal činit sexuální návrhy, což on odmítl s tím, že to oznámí jeho sestře. Své další jednání se pak snaží stavět do pozice sebeobrany,“ uvedl státní zástupce.

Ištok svou verzi, že se jen bránil, zopakoval i soudu. „V jednu chvíli sebral nůž, kterým na mne zaútočil. Křičel jsem, aby ten nůž položil, ale nedal si říci,“ řekl obžalovaný, který nakonec nožem svého známého ubodal.

Hlavní líčení pokračuje dále výslechy svědků a soudních znalců. Rozsudek by mohl být vyhlášen ve čtvrtek.