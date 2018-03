Nehoda se stala kolem 14:30. „Z dosud zjištěných informací vyplývá, že dvaašedesátiletý řidič vozu renault při průjezdu zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména povětrnostním podmínkám, dostal vozidlo do smyku, přičemž vyjel do protisměru, kde měl narazit do vozidla VW, řízeného šestadvacetiletým mužem,“ popsala karambol policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Po nárazu sjel renault mimo silnici do příkopu, kde narazil do stromu. „Při nehodě byli zraněni cestující z vozu renault. Záchranáři transportovali do zdravotnických zařízení dohromady pět osob, řidiče, pětačtyřicetiletou ženu a tři děti,“ nastínila s tím, že zkouška na alkohol u obou šoférů byla negativní.

Všech pět zraněných bylo podle mluvčího moravskoslezských záchranářů Lukáše Humpla mimo ohrožení života. „Tříleté děti, dívka a chlapec, utrpěly poranění hlavy, respektive hrudníku, čtrnáctiletá dívka zranění horní končetiny,“ informoval a doplnil, že muž byl ošetřen s poraněním hrudníku a žena s poraněním horní končetiny a hlavy.

„Žena a mladší dívka byly letecky přepraveny do Fakultní nemocnice Ostrava, ostatní pacienti byli převezeni do nemocnice ve Frýdku-Místku,“ nastínil Humpl.