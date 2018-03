Uvnitř chlaďáku bylo minus pět stupňů Celsia. Pokud by se takováto nehoda stala v parném létě, řidič by si svojí nepozorností přivodil v lepším případě silné nachlazení. Jenže událost se stala teď, kdy v Česku i ve střední Evropě panuje mrazivé počasí.

Řidič tak v podstatě po své záchraně vystoupil z vyhřátého chladicího prostoru do skutečného chladu, protože venku tou dobou panovala teplota okolo minus deseti stupňů Celsia. Šofér byl teple oblečený, takže pobyt v automrazáku přestál bez úhony.

Dveře chladicího prostoru se za mužem zavřely ráno v 06:30, když šel zkontrolovat do nákladového prostoru přepravované zboží. Po celou dobu, co se snažil dotlouct na někoho z kolemjdoucích, kdo by mu pomohl, vhánělo chladicí zařízení vozidla do nákladového prostoru ledový vzduch.

„Díky teplému oblečení, které měl na sobě, se muž hned po vynucené přestávce vrátil do práce,“ řekl Právu mluvčí strážníků Jakub Ghanem.