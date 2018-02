Podle předsedy senátu Jaromíra Veselého sice oba veřejní činitelé svým jednáním formálně naplnili znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, ale s ohledem na nízkou společenskou škodlivost je možné případ nechat projednat v přestupkovém řízení.

Strážníci se rozhodli zasáhnout poté, co na ně Hana K. z okna nonstop baru Magic začala hanlivě povykovat. Oba proto vešli do podniku, ženu vyvedli ven, nasadili jí pouta a odjeli s ní na služebnu. Tam dostala dýchnout a po pozitivním testu na alkohol ji vzali do nemocnice na vyšetření. Pak ženu naložili zpátky do auta a zavezli asi tři kilometry za město na místo zvané Páteček, kde jí odemkli želízka a vysadili ji.

Soud rozhodl tak, že přiložení pout ženě s ohledem na okolnosti se dalo ještě tolerovat. Odvoz za město už ale byl podle rozsudku svévolným a nezákonným omezením na osobní svobodě.

Obžalovaní strážníci Zdeněk Chudý (vpravo) a Bohumil Daněk u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„Svým jednáním obžalovaní ohrozili důvěru občanů v městskou policii,“ upozornil Veselý. Druhým dechem ale dodal, že poškozené nevznikla závažná újma.

„Omezení na osobní svobodě bylo jen krátkodobé. V místě, kde byla vysazena, jí nehrozilo žádné nebezpečí,“ odůvodnil soudce, proč věc postoupil správnímu orgánu.

Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupkyně Marcela Šímová si na místě podala stížnost. Podle ní strážníci neměli vůbec důvod ke spoutání poškozené, neboť se nechovala způsobem, kterým by ohrožovala sebe nebo další osoby.

Vše se odehrálo 15. prosince 2015 mezi půl druhou a půl třetí ráno. Poškozená přiznala, že na strážníky z okna baru sprostě zakřičela a ukázala jim vztyčený prostředníček, protože v minulosti od jednoho z nich dostala pokutu kvůli psovi.

„Chtěli, abych s nimi šla ven. Nejdříve jsem to odmítla, pak jsem ale poslechla a dobrovolně opustila bar. U auta mi řekli, abych dala ruce za záda, a nasadili mi pouta. Jeli se mnou na služebnu, pak do nemocnice a nakonec mě vysadili na Pátečku,“ vypověděla žena před soudem. Přiznala, že ten večer vypila sedm malých piv a jednoho panáka.

Báli se, aby si neublížila



Žalobkyně je přesvědčena, že strážníci neměli k zajištění ženy zákonný důvod. „V době, kdy ji v baru řešili za její nemístné poznámky, nereagovala tak, že by svým chováním narušovala veřejný pořádek nebo ohrožovala jiné osoby. Nekladla žádný odpor, strážníky nenapadala ani se jim nesnažila utéci,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Podle ní jednali strážníci protiprávně, když po ženě požadovali orientační dechovou zkoušku a vyšetření v nemocnici. „Zákon říká, že povinnost podrobit se vyšetření na alkohol má jen ten, kdo pod jeho vlivem jinému způsobil újmu na zdraví, ohrožuje život nebo zdraví své nebo dalších lidí či páchá škodu na majetku. Žádné takové jednání u poškozené nebylo prokázáno,“ konstatovala žalobkyně.

Strážníci se před soudem hájili tím, že jim žena sprostě nadávala a že měli v důsledku její podnapilosti obavy, aby si neublížila. „S kolegou jsme to vyhodnotili tak, že její urážky jsou útokem na nás. Proto jsem ji vyzval jménem zákona, aby se mnou šla ven a podala v dané věci vysvětlení. U vozidla jsme museli použít donucovacích prostředků, protože nekontrolovala své chování a její agrese se stupňovala. Chtěli jsme ji odvézt na záchytku, ale nikde nebylo volné místo,“ uvedl Daněk, který v minulosti pracoval u Policie ČR.

Popřel, že by s kolegou ženu odvezli mimo město, jak ukázala GPS v jejich služebním autě. „Tam jsme jeli potom, když jsme ženu vyložili v místě bydliště. Chtěli jsme zkontrolovat, zda na tom místě nedochází k nějaké závadové činnosti,“ vysvětlil Daněk.

Důkazy si vyrobili



Během soudu se také ukázalo, že strážníci si vyráběli důkazy pro svoji obhajobu v pracovní době a používali k tomu i služební vozidlo. Jednalo se o videozáznam, který pořizovali v průběhu služby loni 24. února a který měl znevěrohodnit výpověď poškozené. Strážníci v rámci natáčení projížděli znovu celou trasu a zkoumali výhledové podmínky, jaké Hana K. tehdy měla od svého bydliště. Chtěli tím dokázat, že je poškozená mohla z místa bydliště vidět pohybovat se na cestě z Pátečku směrem do města a mohla tak tvrdit, že ji tam odvezli.

Velitel sušických strážníků Libor Potužník na dotaz Práva potvrdil, že oba strážníci byli v době natáčení videozáznamu ve službě.

„Auto jsem jim dal k dispozici já, aby byl záznam autentický. Jednalo se o stejné vozidlo, které měli tenkrát,“ prohlásil Potužník s tím, že za svými strážníky stojí. „Jsou to dobří strážníci,“ dodal.