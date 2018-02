Rozsvítit všechna světla včetně výstražných, aby bylo vozidlo dobře vidět a pokud to situace dovolí, přejet co nejdříve a bezpečně do odstavného pruhu či na krajnici na levé straně a nechat rozsvícená alespoň výstražná světla. Cestující by si ve vozidle měli obléci reflexní vesty a co nejrychleji vozidlo opustit a jít za svodidla dálnice, dostatečně daleko, do bezpečné vzdálenosti od odstaveného vozidla a zavolat policii. Co v žádném případě nedělat! Otáčet se na dálnici nebo dokonce couvat. Zdroj: Policie ČR