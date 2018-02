Čin se měl stát loni 22. dubna odpoledne na JIP ústecké nemocnice. Bratranec muže tam ležel po nehodě, která se stala o necelé tři týdny dříve u obchodního centra v Trmicích nedaleko Ústí nad Labem. Při nehodě utrpěl mimo jiné zlomeniny obratlů, byl nepohyblivý a nemohl ani mluvit.

„Vypnul tlačítko start/stop lineárního dávkovače noradrenalinu, injektomatu s označením 1.1, uzavřel tlačku infuzního setu dávkujícího roztok antibiotik a tlačku infusního setu dávkujícího roztok minerálních látek, které společně s umělou ventilací udržovaly základní životní funkce poškozeného, a ihned poté příslušný box urychleně opustil,“ popsal čin v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan.

Byl jsem tam, když kolaboval, špatně se mu dýchalo, z pusy mu šla pěna. obžalovaný

Přerušení přívodu léčiv způsobilo podle obžaloby rychlý pokles krevního tlaku a snížení srdeční frekvence se snížením průtoku okysličené krve životně důležitými orgány. Poškozenému tak měla hrozit srdeční zástava s těžkým poškozením mozku. „K tomuto následku nedošlo pouze díky včasnému a kompetentnímu zásahu zdravotnického personálu,“ dodal Jan v obžalobě.

Obžalovaný muž, který k soudu v pondělí přišel, médiím řekl, že sice za bratrancem do nemocnice na návštěvy chodil, nic ale neudělal. U výslechu se prý přiznal pod nátlakem.

„Odmala jsme spolu vyrůstali, já bych to neudělal, je to můj bratranec. Normální člověk by to neudělal. Byl jsem tam, když kolaboval, špatně se mu dýchalo, z pusy mu šla pěna,“ řekl obžalovaný.

Soud byl odložen proto, že obžalovaný včas nepřevzal obžalobu a předvolání. Líčení byt tak mělo začít až na začátku května.