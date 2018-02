Během mistrovského zápasu okresního přeboru loni v květnu skončil hráč Boru Daniel Beran v nemocnici se zlomeninami několika kostí poté, co mu nezamyslický obránce František Dlouhý při skluzu šlápl na nohu. Situace je vyhrocená o to více, že případ vyšetřuje policie pro podezření z úmyslného ublížení na zdraví.

„Byl to normální souboj na hřišti mezi dvěma hráči. Náš obránce vjel jejich útočníkovi pod nohy. Ani rozhodčí ho nevyloučil, dostal jen žlutou kartu. Byl to neúmyslný faul a oni z toho dělají bůhvíco,“ reagoval starosta Nezamyslic Kopa.

Nebyl to prý úmysl

Podle něho šli do souboje oba hráči jako blázni. „No a jeden z nich to bohužel odnesl. Byl to faul, který se v dnešním tvrdém pojetí fotbalu stává. Nehrají přece kuličky. Dělají z toho vědu, jako by spadli z měsíce,“ pokračoval.

Podle něho faul mrzel i samotného viníka. „Ten kluk z toho byl špatnej. Co potom schytal nadávek, a dokonce i výhrůžek. Už by to měla policie uzavřít, aby byl konečně klid,“ dodal Kopa.

Starosta Velkého Boru naopak považuje Dlouhého zákrok za nesmyslný zkrat. „Nechápu, jak tohle může dokázat. Říkal jsem si, že to snad ani není člověk. Ještě z toho měl obrovskou radost a běžel ke gólmanovi, aby si s ním plácnul. To mi hlava nebere už vůbec,“ prohlásil Zábranský. Připouští, že některé zápasy jsou někdy hodně vyhecované.

Zraněný měl pět operací

„Ale jde přece o houby, mělo by se hrát pro radost. Na prvním místě je přece vždycky zdraví. Když se pak něco takového stane, vzbuzuje to hodně emocí. Přece jen na vesnicích lidé fotbalem pořád žijí,“ uzavřel Zábranský. I přes odlišný názor na incident oba starostové tvrdí, že zůstávají kamarádi a že na spolupráci obou vesniček to nemá žádný vliv. „Osobní neshody nemohou jít na úkor zájmů obce,“ prohlásili.

Hodně to stále vře v obou klubech. Borští jsou přesvědčeni, že Dlouhý zlomil Beranovi nohu úmyslně. „Už v minulosti na něho udělal ostrý faul, který skončil výronem. Tentokrát to bylo u rohového praporku, úplně mimo hru. Potom, co už věděl, že má Dan zlomenou nohu, šel si plácnout s gólmanem,“ uvedl kapitán mužstva Patrik Lukeš.

Jak doplnil, zraněný hráč měl vícečetné zlomeniny. „Absolvoval pět operací. Dodnes pokulhává a nemůže se naplno věnovat sportu,“ upřesnil.

Asistent trenéra fotbalistů Nezamyslic Milan Janda uznal, že šlo o faul, který si žlutou kartu zasloužil.

Výhrůžky a nadávky

„Bylo to zbytečné, míč už byl v té době v autu. Rozhodčí ale zákrok našeho hráče neposoudil jako nějak zvlášť surový. Nevyloučil ho a do zápisu uvedl pouze faul se zraněním. Rozhodně v tom ale nebyl úmysl protihráče schválně zranit,“ konstatoval.

Nechápal ale agresivní reakci fanoušků soupeře. „Když jsme potom hráli na podzim u nich, bylo to strašně vyhrocené. Už předtím jsme dostali pár vzkazů, že budou praskat kosti. Frantu jsme raději nechali doma, aby ho tam někdo třeba nezmlátil. Tamní pořadatelé měli plné ruce práce, aby udrželi oba asi stočlenné tábory od sebe. Vzduchem létaly sprosté nadávky. Raději jsme vše točili na kameru,“ pokračoval Janda.

Klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová řekla, že vyšetřovatelé čekají na znalecké posudky, jejichž závěry chtějí konfrontovat s výpověďmi svědků. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro přečin ublížení na zdraví. Nikdo zatím nebyl obviněn,“ dodala.