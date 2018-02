Podle obžaloby si Čechmánek půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že své závazky nebude schopen splácet kvůli tíživé finanční situaci. Způsobená škoda přesahuje podle spisu patnáct miliónů korun.

„Když máte před sebou váženou osobu, tak to neřešíte, nikdy vás nepodrazil, vše platil. Důvěřoval jsem mu. Když delší dobu neplatil, kontaktoval jsem ho. Tvrdil, že není problém, že peníze má, ale potřebuje přeúvěrovat,“ uvedl jeden z poškozených, kterému dluží Čechmánek za dodávku a montáž elektroinstalace 418 tisíc korun.

Důvěřoval jsem mu svědek

Další svědci potvrdili nesplacené pohledávky za stavební a další práce související s výstavbou minipivovaru ve Zlíně nebo bytového domu v Holešově. Dlužné částky v jejich případě dosahují desítek tisíc až miliónů korun. Čechmánek jakýkoli podvodný úmysl odmítá.

„Měl na vše mít s. r. o.”



Mezi věřiteli je i několik dlouholetých kamarádů hokejisty, včetně jeho bývalého právního zástupce Petra Bernátka. Tomu hokejista dluží 2,7 miliónu korun. „Říkal mi, že potřebuje peníze na podnikání, na ten pivovar a podobně. Známe se léta, od mládí, tak jsem mu půjčil peníze. Necítím se podveden. Spousta lidí podniká, někde jim něco nevyjde,“ uvedl Bernátek. Svou pohledávku údajně poté za zhruba třetinovou částku prodal.

Hokejistův právní zástupce zároveň soudu naznačil původ Čechmánkových problémů: „Roman udělal jedinou chybu, nechal se obklopit lidmi, kteří ho manipulovali do čtyř projektů naráz, ale kromě pivovaru žádný nefungoval. Dodavatelům dlužil po splatnosti. Ale stačilo realizovat klad pivovaru u akciové společnosti, vyplatil by se úvěr bance, ostatní věřitelé a byl by klid. Zůstal by mu rodinný dům, byt maminky, kterým ručil. Kdyby měl na vše na s. r. o., šel by do konkurzu a nepřišel by o majetek. Tím, že podnikal na fyzickou osobu, přišel o všechno.“

Na otázku, proč Čechmánek nedostál svým závazkům, Bernátek dodal: „Byl na něj podaný insolvenční návrh. Kdyby ho věřitelé a soud nechali vydělávat ve fungujícím pivovaru, byl schopný měsíčně vydělat půl miliónu minimálně. Těmito penězi by mohl postupně také umořit dluhy.“

Hlavní líčení bude v kauze Romana Čechmánka pokračovat v pondělí 19. února.