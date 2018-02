Z usmrcení z nedbalosti se u OS zpovídají vlakvedoucí a průvodčí, které podle obžaloby nezkontrolovaly právě řádné uzavření dveří.

Jarmila Soukupová (vlevo) a Jana Stejskalová (vpravo) u olomouckého okresního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Svědek František Petraš v době neštěstí roznášel cestujícím nápoje. „Když kolegyně zrovna chystala pití pro jednoho z lidí, stál jsem v chodbičce vagónu a opíral se o okno. Bylo tehdy horko. Viděl jsem, jak se něco mihlo kolem vlaku. Myslel jsem, že někomu vypadla taška. Dveře vozu byly otevřené. Kousek od nich jsem našel ženu, byla v podřepu. Zeptal jsem se, co se stalo a ona odpověděla, že ji z vlaku vypadla dcerka,“ vypověděl svědek.

Zdůraznil přitom, že dveře se otevřely až poté, co „předmět“, který zaregistroval, dopadl na zem. „Uslyšel jsem ránu a myslel, že to bylo to zavazadlo. Je to však nesmysl, už bylo hodně daleko. Musely to být ty dveře,“ konstatoval Petraš s tím, že dveře - ještě když vlak jel - zavřel a šel hledat vlakvedoucí. V tom někdo, jak dále uvedl, zatáhl za záchrannou brzdu.

BEZ KOMENTÁŘE: Tragická nehoda u Štěpánova. Archivní video

Své tvrzení, že dívenka vypadla z okna, pak označil za domněnku. „Nevím, odkud vypadla. Domnívám se ale, že to mohlo být z okna. To s ohledem na to, co jsem viděl a slyšel. Říkali to i dva cestující, co se mezi sebou bavili,“ dodal Petraš.

Podobně vypovídala i jeho spolupracovnice. „Zaslechla jsem podivný zvuk, něco jako prásknutí na střechu, a hrozný křik. Až pak se ozvala rána z otevřených dveří," uvedla žena.

S verzí, že dítě vypadlo z okna, na počátku vyšetřování pracovali i policisté a Drážní inspekce. Později tuto možnost vyloučili.

Strojvedoucí se kolegyně zastal



Vinu za tragédii nesou podle žalobce vlakvedoucí a průvodčí. Jarmila Soukupová i Jana Stejskalová to však u OS už dříve odmítly. Prohlásily, že splnily všechny povinnosti, které jim ukládají předpisy. V pondělí se jich u OS zastal i strojvedoucí Josef Šnyrych.

„Dveře po kontrole byly zavřené. Když jsme vyjížděli z nástupiště, dvakrát jsem se s vlakem lámal, než jsem najel do rovné koleje. Kdyby byly dveře otevřené, už by se to projevilo, otevřely by se,“ vypověděl strojvedoucí s tím, že situaci kontroloval z okna. „Dělám to tak prakticky vždycky. Lidi jsou schopni nastupovat a vystupovat kdekoliv a jakkoliv,“ vysvětlil Šnyrych.

OS v pondělí začal kauzu projednávat neveřejně. V této části jednání vyslechl mimo jiné prostřednictvím videokonference jednoho z rodičů oběti a také znalce.

Otevřené dveře vlaku, ze kterého dívka vypadla

FOTO: Drážní inspekce

Neštěstí se stalo předloni 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu. Dívenka vypadla podle obžaloby z vlaku ve chvíli, kdy stála v blízkosti otevřených dveří toalety a čekala na matku, která tam byla s její čtyřletou sestrou. Obžaloba tvrdí, že v rychlosti 111,5 kilometru za hodinu se dveře prudce, neočekávaně otevřely a dívenka vypadla z prostoru u toalety, když se držela rámu dveří. Těžkým zraněním na místě podlehla.