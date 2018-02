„Obžalovaná přijímala od zákazníků finanční hotovost, ale neuložila ji na účet a ponechala si peníze pro sebe. Potom s cílem zakrýt své jednání provedla zaúčtování jiných plateb,“ prohlásil předseda senátu Michael Vrtek. Čtyřiačtyřicetiletá účetní před soudem odmítla vypovídat. Soud přesto o její vině neměl žádných pochyb.

„Soud se mohl rozhodnout, jestli šlo o komplot řady neprovázaných osob, které mohly páchat trestnou činnost místo obžalované. Takoví lidé by museli používat její přístupová hesla a přihlašovat se z jejího domova. Takovou variantu má soud za neuvěřitelnou. Vinu obžalované dokazují výpovědi svědků podpořené daty z informačních systémů,“ řekl soudce.

Senát připomenul, že není vyloučena varianta, že o jejím jednání věděl majitel firmy, který byl už dříve odsouzený za to, že společnost přivedl ke krachu. „Možná jen využila skuliny nebo možná peníze vyváděla pro něj. To ale při našem rozhodování nehrálo roli. Hrozilo jí až deset let, vzhledem k tomu, že nebyla doposud trestaná, soud uložil trest při spodní hranici trestní sazby, pokud by se doznala, uvažovali bychom i o ještě mírnějším potrestání,“ dodal soudce.

Advokát ženy si nechal po verdiktu čas na rozmyšlenou. Pokud by odsouzená účetní podala odvolání, případem by se zabýval ještě Vrchní soud v Olomouci.