Vrchní soud tak potvrdil verdikt Krajského soudu v Ostravě z loňského srpna, proti němuž se obžalovaný odvolal. Tvrdil přitom, že jednal v nutné sebeobraně. Vrchní soud se však ztotožnil s názorem krajského soudu a Tulejovu tvrzení, že se jen bránil útoku, neuvěřil.

„Co se týče trestu, pochybení na straně krajského soudu jsme neshledali. Je mu uložen trest na hranici spodní sazby. Jde o trest úhrnný. Navíc i u prvního napadeného muže lze mluvit o štěstí, že následek nebyl výraznější,“ uvedl předseda senátu vrchního soud Štefan Škadra.

Tragédie se stala 12. září časně ráno. Tulej, kterého pár týdnů před tím propustili po dosažení plnoletosti z výchovného ústavu, odjel s kamarádem autobusem do Karviné, kde chtěli údajně popíjet alkohol. Na ulici U bažantnice potkali dívku, které předali 200 korun.

Bodnutí do srdce



Není přitom jasné, zda od ní chtěli nakupovat drogy, či platili za sexuální služby. Svědecké výpovědi se v tom liší. Žena nicméně zmizela s hotovostí v nedalekém bytě a delší dobu se neukázala. Když se pak dvojice domáhala peněz, dostala se do konfliktu s druhem ženy. Tulejův kamarád se s ním pustil do pěstního souboje.

Když začal prohrávat a vypadalo to, že potyčka skončí, vytáhl Tulej z kapsy nůž s čepelí dlouhou osm centimetrů a kamarádova soupeře bodl do zad. Zraněnému ale přispěchal na pomoc jeho bratranec, srazil Tuleje na zem a chtěl jej odzbrojit. Ten na to reagoval tak, že ho čtyřikrát bodl nožem do hrudníku. Jedna z ran přitom proťala žebro a přímo zasáhla srdce. Muž na následky zranění na místě zemřel.

Mladík, kterému hrozilo až osmnáctileté vězení, opakovaně tvrdil, že svého činu lituje, ale prý jednal v sebeobraně. „Nikoho jsem zabít nechtěl,“ uvedl. Soudy však nepřesvědčil. Podle nich naopak vyostření potyčky vyprovokoval, neboť zbytečně a zákeřně zasáhl do rvačky, která už končila. Na svou obranu uváděl Tulej mimo jiné i to, že byl v dětství šikanovaný, otec jej prý často bil. Když pak otec zemřel, skončil ve výchovném ústavu.