Mladá žena zemřela v přízemí rodinného domu 29. března okolo 15. hodiny poté, co jí Konečný uštědřil minimálně 26 ran do hlavy, obličeje a krku. Vražedný nástroj se policii nepodařilo nalézt, podle posudků šlo ale o více předmětů.

Dívka podlehla devastujícím poraněním v průběhu několika desítek minut po útoku. Nehybné tělo našli v krvi její příbuzní. K činu měl vést mladíka zištný motiv. Z místa si totiž odnesl minimálně 60 tisíc korun a další věci, hlavně šperky a hodinky za dalších minimálně 52 tisíc korun.

Prý ho přinutili



Policistům se muž nejprve přiznal, s obhájcem ale už výpověď zpochybnil s tím, že ho k přiznání přinutili vyšetřovatelé. „Nemohu říct, že by bylo nějaké doznání, klient vinu konstantně od sdělení obvinění popírá. Nepopírá však, že na místě byl. Z místa se ale vzdálil a nevraždil,“ uvedl před zahájením hlavního líčení Konečného advokát Jaromír Parobek.

Obžalovaný Patrik Konečný přichází k soudu.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Konečný pak u soudu tvrdil, že ho policisté u výslechu i jednou udeřili. Kamarádku prý našel už mrtvou, na jeho slova nereagovala. Proto zpanikařil a utekl, aniž by zavolal záchranku. Jak se do jeho batohu dostaly peníze či dívčiny šperky, vysvětlit nedovedl. Stejně tak neuměl Konečný logicky zdůvodnit, proč poté, co od zavražděné utekl, navštívil kamarády, byl hrát na automatech, zastavil se v zastavárně vyplatit notebook a koupil si oblečení, obuv a marihuanu.

„Ze začátku jsem si myslel, že je to špatný sen, ale nedokážu vysvětlit, proč jsem se takto choval,“ tvrdil.