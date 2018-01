Podle závěru policistů vjel Matějíček náhle do protisměru, kde se střetl se dvěma protijedoucími automobily. Po nárazu do druhého z nich začal jeho vůz hořet, on sám se z něho dokázal včas dostat ven.

„Ošetřili jsme a převezli do nemocnice dvě zraněné osoby. Jednalo se o 44letého muže a 14letého chlapce. Nikdo z nich nebyl ohrožen na životě,“ uvedl tehdy mluvčí krajské záchranné služby Martin Brejcha.

A právě na základě lékařské zprávy se vyšetřovatelé rozhodli pro postoupení věci do přestupkového řízení. „Žádný z účastníků dopravní nehody nebyl zraněný do té míry, aby byla splněna podmínka pro zahájení úkonů trestního řízení,“ doplnila Ladmanová.

Matějíček tvrdil, že jej během jízdy postihla náhlá zdravotní indispozice. „Dostal se do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem značky Renault Thalia, které řídil čtyřiašedesátiletý muž. Následně pak narazil do dalšího protijedoucího vozidla Peugeot 206, s nímž jela padesátiletá řidička,“ popsala nehodu Ladmanová.

Podle ní poté došlo k požáru dacie, který přivolaní hasiči zlikvidovali. „Škodu na vozidlech odhadli policisté na 140 tisíc korun. Všichni řidiči se podrobili dechové zkoušce na alkohol, žádná nebyla pozitivní,“ uzavřela Ladmanová.

Matějíčkovi tak hrozí několika tisícová pokuta a zákaz řízení.