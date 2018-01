Uvedla to v pondělí Mladá fronta Dnes v regionálním vydání pro Zlínský kraj. Dosud byl stíhán pouze traťový komisař Petr Plášek. „Je to tak, jejich obžaloba je reálná,” potvrdil MfD státní zástupce Tomáš Pindur, který případ od začátku dozoroval.

Všem už v říjnu dorazilo oznámení o trestním stíhání, proti němuý vznesli stížnost, krajský státní zástupce ve Zlíně ji ale v těchto dnech zamítl jako nedůvodnou, píše deník. Podle Pindura mají nově obvinění lidé trestní zodpovědnost týkající se organizace závodu, zabezpečení nebo kontrol před závodem.

Závodní auto, které narazilo do dívek (archivní snímek)

FOTO: Policie ČR

Nový směr ve vyšetřování stíhané organizátory podle MfD překvapil. „Zarazilo mne to, byl to blesk z čistého nebe. Ale komentovat to v tuto chvíli nebudu,” řekl deníku hlavní pořadatel Bujáček. Od začátku vyšetřování tvrdí, že splnil všechny bezpečnostní podmínky a udělal vše potřebné, i co se týče proškolení komisařů. Podobně se k lopenické události staví zástupci autoklubu, uvádí MfD.

Trestní stíhání se podle deníku týká odborníků, kteří při závodu byli v pozici sportovního komisaře, bezpečnostního delegáta a podobně.

Řidič obviněn nebyl



Soudy se případem zabývaly několikrát. Tragédie, při které zahynuly dívky ve věku sedm, 18, 18 a 20 let, se stala 10. listopadu 2012. Pořadatel podle původních zjištění policie nepochybil. Obviněn nebyl ani řidič, advokát Michael Bartončík, který jel závod na uzavřené trati, byť podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba. Vůz byl podle majitele, jenž ho řidiči pronajal, v pořádku.

Traťový komisař Petr Plášek u hradišťského okresního soudu (archivní snímek).

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Okresní soud v Uherském Hradišti předloni dospěl k závěru, že Plášek pochybil, když dívky nevykázal z nebezpečného místa. Dostal osmnáctiměsíční podmíněný trest. Brněnský krajský soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci. Odvolací soud poukázal na údajná pochybení pořadatelů, kteří nezajistili bezpečnost diváků. Pláškovo pochybení označil krajský soud za marginální.

Soudy si případ přehazují



Pořadatelé se podle tohoto soudu nepostarali o to, aby lidé v Lopeníku o závodech věděli a znali riziková místa. Školení traťových komisařů odvolací soud označil za zcela nedostatečné. Nejvyšší soud (NS), na který se obrátil stížností ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), označil verdikt krajského soudu za chybný.

Podle NS krajský soud vrácením věci do přípravného řízení s výzvou ke zvážení případného stíhání dalších lidí porušil zákon ve prospěch Pláška. Výrok NS měl ale jen akademický význam, rozhodnutí krajského soudu zůstalo platné.

Plášek byl znovu obžalován v květnu 2017. Kauzu měl opět řešit uherskohradišťský okresní soud. Žalobce však loni na podzim obžalobu od soudu stáhl a policii nařídil, ať okolnosti nehody znovu prošetří.