„Mohu potvrdit, že jsme zadrželi dvě osoby v zahraničí. Ve věci probíhá extradiční řízení. Pokud budou zadržení souhlasit, budou do České republiky vydáni zhruba do deseti dnů, pokud nebudou, tak to může trvat i týdny,“ uvedla mluvčí Lenka Krausová.

Mrtvé našel jejich syn v mobilheimu.

FOTO: Policie ČR

Policie zatím nezveřejní, v jaké zemi se povedlo podezřelé zadržet. „Bližší informace k celému případu poskytneme až po provedení potřebných procesních úkonů se zadrženými,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová.

Kriminalisté odmítají sdělit i to, zda šlo o příbuzné obětí.