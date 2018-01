Útok se odehrál na konci listopadu v ulici Bínova. Policie případ zveřejnila v pondělí s tím, že se jim i přes veškerou snahu nepodařilo muže dopadnout.

Žena se vracela kolem půl desáté večer z centra, když s ní do domu a výtahu nastoupil cizí muž. Po rozjetí se na ní vrhl, chytil ji za ruku, hlavu a začal ji líbat.

„Napadená se začala bránit, kopala a křičela. Podařilo se jí vymanit ze spárů útočníka a použít proti němu slzný sprej, který mu nastříkala do obličeje. Když výtah zastavil v patře, agresor z místa utekl,“ popsal mluvčí policie Jan Daněk.

Podle něj policisté zmapovali pohyb muže v Pařížské ulici, kde oslovoval ženy. Poté odjel metrem směrem na Ládví.

Muž podezřelý ze znásilnění

FOTO: Policie ČR

Útočník je ve věku přibližně 40 let, vysoký okolo 165 cm, mírně zavalité postavy. Muž měl počínající pleš, tmavohnědé krátké vlasy a kulatý obličej. Oblečený byl do zimní bundy žluté barvy. Mohlo by se podle policie jednat o muže z Ukrajiny nebo Moldávie.

„Jestliže muže na záběrech poznáváte nebo znáte nějakou z žen, které podezřelý oslovil, ozvěte se na linku 158. Za trestný čin znásilnění hrozí pachateli v případě odsouzení až pětiletý pobyt za mřížemi,“ uzavřel Daněk.