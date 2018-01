Sobotní bilance po požáru byla dva mrtví a devět zraněných. Tři lidi museli záchranáři v sobotu resuscitovat.

V neděli k obětem přibyly další dvě ženy, které podlehly těžkým zraněním v nemocnici.

Policie informovala, že v sobotu v hotelu zemřeli mladý Němec a Jihokorejka. „Na místě během včerejšího požáru zemřel muž ze Spolkové republiky Německo ročník narození 1996 a žena z Jižní Koreje ročník narození 1997,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. [celá zpráva]

Totožnost lidí, kteří zemřeli v neděli, zatím policie nespecifikovala.

Požár vznikl pravděpodobně na klimatizaci v přízemí hotelu

V hotelu Eurostars David v Náplavní ulici v centru metropole začalo hořet v sobotu kolem 18. hodiny. Hasiči dostali hlášení, že v přízemí pětipatrového hotelu hoří klimatizace. Uvnitř byly asi čtyři desítky lidí, kteří museli být evakuováni. Záchranáři kvůli události aktivovali traumaplán, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. [celá zpráva]

Požár hotelu v Praze

I když se podařilo požár zvldnout ještě před půlnocí, šlo o velmi rozsáhlý zásah. Jen hasičů se na místě vystřídalo zhruba 100 až 150, k hotelu, z jehož oken se valil kouř a na chodbách šlehaly plameny, přijížděla jedna sanitka za druhou s desítkami záchranářů.

Hasiči bojují s požárem hotelu v centru Prahy

„Požár uvnitř hotelu byl velmi intenzivní. Kde přesně hořelo zatím nemůžeme vzhledem k vyšetřování upřesnit, ale hořelo velmi intenzivně. Navíc schodištěm se šířily zplodiny, které prošly centrálním schodištěm do hotelu a ohrozily ubytované osoby,“ řekl Právu mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Zranění hasiči



Právě na centrálním schodišti se také zranili dva hasiči. „Jeden má pohmožděné rameno, druhé zranění je o něco vážnější, ale oba kolegové jsou mimo ohrožení života. Oba spadli na schodišti, zatím jsme s nimi nemohli mluvit, takže nevíme přesně, z jaké to bylo výšky. Nebylo to nic extra dramatického, že by prohořel strop. Bylo to na velkém centrálním schodišti, kde intenzivně hořelo, bylo tam hodně zplodin a orientace byla velmi problematická,“ popisoval situaci uvnitř hotelu Kavka.

Hasiči v hořícím hotelu

Na místě jsou nyní vyšetřovatelé, kteří zjišťují příčinu požáru. „Podrobnosti o příčině nemůžeme sdělovat s ohledem na vyšetřování. Dneska mít výsledky určitě nebudeme. Předpokládám, že závěry budeme mít v řádech několika dní,“ dodal Kavka.

