Auto při nehodě v Českých Budějovicích srazilo děti u silnice

Při nehodě v Českých Budějovicích byly v sobotu zraněny čtyři děti stojící u silnice, dvě vážně a dvě lehce. Po čelním střetu do nich narazilo jedno z havarovaných aut. Uvedl to mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Věk zraněných neuvedl s odvoláním na to, že jde o osoby mladší 18ti let.