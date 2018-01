Sedm let za pobodání seniora. Požádal mě o to, hájil se obžalovaný

Sedm let ve vězení by měl strávit čtyřiačtyřicetiletý Jiří Kilian, který se loni pokusil zavraždit seniora. Ve středu o tom rozhodl pražský městský soud. Kilián se neúspěšně snažil soudce přesvědčit, že ho o to napadený muž požádal. Verdikt není pravomocný, lze proti němu podat odvolání.