Dvě sestry a jejich matka, vyrazily podle obžaloby před dvěma lety na trestnou výpravu za milenkou manžela obžalované Thuy Linh Dinh, jedné ze sester. Ženy nejprve určitou dobu sledovaly manžela, aby zjistily, proč chodí domů pozdě, chová se hrubě a nejeví zájem o rodinu. „Rok nebo dva před incidentem jsem s manželem měla velký problém. Manžel mě týral psychicky i fyzicky,“ popsala Thuy Linh Dinh (30).

Původně si myslely, že je závislý na hazardních hrách. Když mu ale prohledaly auto a našly milostný dopis o muži a ženě, kteří se milují, ale nemohou být spolu, věděly, kolik uhodilo.

Jedenačtyřicetiletou ženu vylákaly z bytu ke vchodovým dveřím domu v pražských Stodůlkách, kde se do ní pustily. Obě sestry shodně uvedly, že byly šokovány, protože žena byla jejich rodinná známá. Nicméně po ní, nejprve slovně, měly žádat, aby se k milostnému poměru přiznala a omluvila se za něj. „Ptaly jsme se jí, co je účelem jejich vztahu. Jestli to bylo kvůli penězům, lásce nebo sexu,“ vyprávěla Thi Linh Chi Dinh (24), sestra podváděné a nejaktivnější během incidentu. „Nejdřív řekla, že kvůli penězům ne. Až na konci přiznala, že kvůli lásce, že jsou zamilovaní,“ dodala.

Stáhly jí i kalhoty od pyžama



Když se omluvy nedočkaly, začaly ženu bít fyzicky. Sestry se u soudu shodly, že ženě nechtěly ublížit, protože ale „nespolupracovala“, začaly ji mlátit. „Na začátku jsem jí jenom dávala facky, ale ona se tvářila drze, dívala se na nás přímo, neprojevovala žádnou lítost. Proto jsem byla rozčílená a vzala jsem ji botou,“ uvedla před soudem Thi Linh Chi Dinh. „Moje sestra ji také bila, ale jen lehce. Byla po plastické operaci prsou, tak nemohla použít sílu,“ dodala.

Obě sestry podle spisu ženě dále mlátily hlavou o zeď a kopaly ji do břicha, nohou a intimních partií, zatímco jejich matka zatím hlídala dveře, aby napadená nemohla utéct. Thi Linh Chi Dinh to popřela, došlo prý jen na facky, kterými si sestry snažily vymoci přiznání. V jednu chvíli stáhly napadené kalhoty od pyžama a nutily ji, aby si klekla a omluvila se.

„Tvářila se, jako že je mrtvá, hrála divadlo,“ vysvětlovala v přípravném řízení Thi Linh Chi Dinh. „Sestra říkala, že když jí sundáme kalhoty, tak se probere. A opravdu! Když jsme jí sundaly kalhoty, tak se probrala,“ podotkla. U soudu nicméně tvrdila, že žena do ní strčila takovou silou, až jí kalhoty samy spadly.

Napadená žena se podle obžaloby vkleče, polonahá k milostnému poměru přiznala, což si sestry natočily na telefon. Poté jí vzaly prsten z ruky. „Myslela jsem si, že prsten je možná dárek od mého švagra,“ řekla Thi Linh Chi Dinh s tím, že se její podezření nepotvrdilo. Ženu pak prohledaly a vzaly jí dva telefony, které měla v bundě. Chtěly tam prý najít důkazy o onom milostném poměru, což se jim podle Thi Linh Chi Dinh podařilo.

Vyhrožovaly jí ostříháním



Svůj útok pomsty zakončily ženy nůžkami, které měla podváděná Thuy Linh Dinh v kabelce. Napadené ženě pak vyhrožovaly, že jí ostříhají vlasy. Podle vietnamské tradice totiž žena, která má milostný poměr mimo manželství, bude ostříhaná dohola. Jenže napadená chytla nůžky za špičky a ženy se o ně začaly přetahovat.

Během toho se žena o nůžky na ruce řízla. „Během přetahování o nůžky nám řekla, že s námi bude bojovat do smrti. Když viděla matka tu situaci, tak řekla, radši tady končíme,“ prohlásila Thi Linh Chi Dinh s tím, že poté z domu odešly.

Thuy Linh Dinh se podařilo dostat do mobilních telefonů, kde prý objevila fotky svého manžela s napadenou ženou při erotických hrátkách. Fotky si přefotila do svého telefonu a zabavené přístroje prý odhodila do křoví.

Napadená žena útokem utrpěla podle obžaloby pohmoždění obličeje, břicha, zad a pořezanou ruku. Byla asi tři týdny v pracovní neschopnosti, kdy u ní v důsledku útoku došlo ke vzniku posttraumatické stresové poruše středního stupně, která přetrvává do dneška.

Ženy jsou obžalovány z loupeže, při které způsobily těžkou újmu na zdraví, za což jim hrozí až dvanáct let vězení.