Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci. Vraždy podle spisu plánoval ze msty za předchozí odsouzení, peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Bartákovy plány vražd ve vězení na nahrávací zařízení v hodinkách zaznamenal jeho mladší spoluvězeň.

„Záznam je jednoznačný. Mohli jsme si udělat názor na to, jak se obžalovaný chová. Neneslo to žádné známky toho, že by byl opilý nebo zfetovaný léky. Podrobnosti, které při plánování uváděl, byly detailní a mohly být skutečně základem trestné činnosti,“ uvedla ve zdůvodnění rozsudku v roce 2016 soudkyně krajského soudu Eva Drahotová.

Lékař dostal původně u libereckého krajského soudu 15 let vězení, vrchní soud mu však trest snížil na osm let.

Barták si už odpykává dvanáctiletý trest za znásilňování a zneužívání svých asistentek. Část trestu si už ve vězení odsloužil. Celkem by měl ve vězení strávit 20 let.