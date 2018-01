Dahlgren si sáhl na život minulý čtvrtek v 18:20, řekl Špíšek. Žádné další informace věznice obhájci nesdělila.

Právo a Novinky mají totožnost mrtvého Američana potvrzenou z důvěryhodných zdrojů, oficiálně však policie ani vězeňské orgány dosud Dahlgrenovu identitu ani důvod jeho smrti nezveřejnily ani nepotvrdily.

Se zprávou bylo obeznámeno americké velvyslanectví, Špíšek už minulý týden rodinu Dahlgrena o sebevraždě jejich syna informoval e-mailem.

Čtyřnásobný vrah



Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA.

Čtyřnásobný vrah Kevin Dahlgren na archivním snímku z 23. března 2017.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR.

Loni Dahlgrena brněnský krajský soud poslal za čtyřnásobnou vraždu do vězení na doživotí. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým. [celá zpráva]

Dahlgren u soudu v říjnu 2016

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.