Podle důvěryhodného zdroje Práva se Dahlgren oběsil na prostěradle. Případ šetří hradecká kriminálka.

„Policie šetří úmrtí jednoho vězně na Jičínsku. Totožnost ani příčinu úmrtí zatím nemůžeme sdělit. Výjezdová skupina je na místě a případ řeší. Přesnou příčinu určí až soudní pitva. řekla Právu mluvčí hradecké policie Alena Kacálková.

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová věc nechtěla komentovat.

Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Čtyřnásobný vrah



Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA.

Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR.

Video

Rozsudek nad Kevinem Dahlgrenem

Loni Dahlgrena brněnský krajský soud poslal za čtyřnásobnou vraždu do vězení na doživotí. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým. [celá zpráva]