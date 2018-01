„Byl obviněn z přečinu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, za což mu v případě prokázání viny hrozí až tři roky vězení,“ potvrdila ve čtvrtek Právu Veronika Hokrová z plzeňského ředitelství policie.

Protiprávního jednání se měl znalec dopustit tím, že v rámci trestního řízení vypracoval nepravdivý posudek a pak jej také stvrdil před soudem. „Spis s návrhem na podání obžaloby chceme předat státnímu zástupci do konce ledna,“ dodala Hokrová.

Jak Právo zjistilo, jednalo se o posouzení psychických následků u ženy, která figurovala mezi poškozenými v případu podvodu a vydírání při poskytování nebankovních půjček.

Zpochybnil závěry posudků

Hynek jako znalec zaplacený obhajobou zpochybnil závěry posudků psycholožky a psychiatra, kteří poškozenou v průběhu trestního řízení vyšetřili a dospěli k tomu, že se u ní v důsledku emočně vypjaté situace, způsobené jednáním obžalovaného, rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Hynek před soudem loni v únoru prohlásil, že podle jeho názoru není prokázáno, že by vznik duševní nemoci poškozené souvisel s jednáním obžalovaného. „Se závěry kolegů jsem se neztotožnil,“ prohlásil tehdy Hynek.

„Jejich interpretaci považuji za nešťastnou a z odborného hlediska za nesprávnou,“ dodal psychiatr. Poukázal na to, že na poškozenou působilo v té době více stresových faktorů.

„V lidské psychice nejsme schopni rozlišit, který ze stresových faktorů z té které konkrétní situace působí víc, méně nebo nepůsobí vůbec. Který je rozhodující pro vznik posttraumatické poruchy,“ uvedl u soudu Hynek s dovětkem, že nemůže souhlasit s názorem kolegů, že v tomto případě vedl ke vzniku duševní poruchy jediný faktor.

Soudce posudek odmítl



Soudce Jan Špeta uvedl, že k posudku Hynka vůbec nepřihlížel, neboť dotyčnou ženu ani neviděl, natož aby ji vyšetřil. „Takový posudek naprosto odmítám. Vůbec nechápu, jak takto renomovaný znalec mohl diagnostikovat osobu, kterou nikdy neviděl a v podstatě s ní nehovořil ani vteřinu,“ prohlásil Špeta.

Upozornil, že v praxi plzeňského krajského soudu je to už třetí znalecký posudek, ve kterém Hynek posuzovaného nevyšetřil a stanovil diagnózu. „To je v naprostém rozporu se zákonem o znalcích a v rozporu s jakoukoliv etikou. Pokud tato věc neskončí trestním stíháním docenta Hynka, pak by měla vyústit v pozastavení jeho znalecké činnosti,“ dodal soudce Špeta.

Sám Hynek u soudu přiznal, že pro své závěry vycházel pouze ze znaleckého posudku zpracovaného v rámci trestního řízení a textu obžaloby. „Verbální komunikace s pacientem není asi to nejdůležitější ani rozhodující při psychiatrickém vyšetření, tedy pokud se nejedná o psychotického člověka, který nemá náhled na svoji nemoc,“ vysvětloval tehdy Hynek. Na policejní obvinění nyní reagoval tím, že se ničeho špatného se nedopustil.

„Bylo to v pořádku“

„To, co jsem udělal, bylo v pořádku. Nemyslím si, že bych měl být za to trestně stíhaný,“ sdělil Právu psychiatr, který je soudním znalcem od roku 1971.

Tvrdil, že ženu vidět nepotřeboval. „Jak ji vyšetřil kolega, bylo v pořádku. Udělal bych to stejně. Tady šlo o to, že jsem došel k jinému závěru,“ konstatoval Hynek s tím, že byl v podstatě v pozici oponentního znalce. „Prostě každý jsme dospěli k jinému závěru,“ uzavřel Hynek, který se do povědomí širší veřejnosti dostal v roce 2003, kdy jej v ordinaci posekal mačetou pacient a stát mu následně z rozhodnutí soudu vyplatil několikamiliónové odškodné.