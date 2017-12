Obžaloba tvrdí, že se mladík dopustil tří trestných činů: podněcování k nenávisti vůči skupině osob, hanobení národa a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Mladík podle obžaloby před rokem a půl uveřejnil na svém veřejně přístupném facebookovém profilu „Tomáš Chlupec“ příspěvek: „Kam až musejí zajít aby to vaše vyjebané mozky pochopili? Nadnárodní korporace ničí svět .. a komu myslíte že ku**a patří ? ŽIDI zase ŽIDI!!! Zbavme se židů a bude na světě dobře…KEIN JUDEN, KEIN PROBLEM!!!!“.

Mladík se podle žalobce podobně nenávistně vůči Židům vyjadřoval i dva roky předtím na jednom webovém diskusním fóru. Do diskuse například prý přispěl hláškami typu „Abrakadabra kurník nožka - ať je z Žida Always vložka“, případně „Je to odpad... Židi, negři, opice, vše to je jen špína...“. Na otázku, zda by zabil člověka jen na základě vyznání, položenou na téže stránce, měl odpovědět „To není vyznání, žid je židem od narození - je vidět, že o tom víš ho*no.. a ano zabiju.“

Podle soudce Tome Frankiče sice příspěvky na sociálních sítích naplňují znaky trestného činu, nelze však prokázat, že je psal právě obžalovaný mladík. Na dotyčný diskusní web se totiž profil podle znaleckého posudku připojoval přes veřejnou síť, společnost Facebook ale údaje o IP adresách podle znalce odmítla poskytnout.

Tetování není trestné



Existenci tetování má sice soudce za prokázanou, pokud ho však mladík nevystavoval na veřejnosti, nejedná se podle rozsudku o trestný čin. "Tetování samotné není možné považovat za trestné jednání," řekl Frankič.

Soud mladíka v lednu uznal vinným z podněcování a z hanobení, obvinění z projevu sympatií ho zprostil. Rozsudek ale zrušil odvolací soud. Za zmíněné trestné činy hrozí až tříleté vězení.