„Krajský soud vydal usnesení ve věci týkající se návrhu na upuštění od zbytku trestu, kterým věc předložil Nejvyššímu soudu k posouzení místní příslušnosti, jelikož Krajský soud v Brně má za to, že není soudem příslušným,“ prohlásila mluvčí soudu Eva Sigmundová. Brněnský soud řeší i žádost o odložení nástupu do výkonu trestu, v tomto případě se soud obrátil na Generální ředitelství Vězeňské služby se žádostí o posouzení zdravotního stavu lobbisty.

Janoušek nenastoupil na konci listopadu do vězení poté, co mu skončilo přerušení trestu ze zdravotních důvodů. Lobbista se totiž podrobil operaci hlavy, Právu zdroj obeznámený s jeho zdravotním stavem sdělil, že podnikatel bude zřejmě následky úrazu a následné operace pociťovat po zbytek života a nebude schopen pobytu za mřížemi. Ihned poté, co se Janoušek nedostavil do vězení a požádal o prominutí zbytku trestu, si jeho spis začaly přehazovat pražský a brněnský soud.

Podnikatele justice potrestala trestem 4,5 roku vězení za to, že srazil autem ženu, která se ho snažila zastavit. Za mřížemi ale strávil jen přibližně třetinu trestu, z vězení je venku už rok a půl.

Opilý Janoušek v březnu 2012 naboural v Praze do jiného auta a ujel. Řidička nabouraného vozu jej pronásledovala, a když musel na křižovatce zastavit na červenou, stoupla si před jeho vůz, aby s ním situaci vyřešila. Janoušek ale místo toho šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec ale soud jeho jednání překvalifikoval na ublížení na zdraví.