Lékařka ordinovala opilá. Má podmínku a nesmí léčit

Nepříjemné překvapení čekalo na jednu z pacientek brněnské lékařky Sylvy Heclové, když si do ordinace přišla pro obyčejné potvrzení. Lékařka totiž nebyla schopna formulář vyplnit, vrávorala a vypadalo to, že je pod vlivem alkoholu. To potvrdila i dechová zkouška s výsledkem téměř tři promile. Soud opilou doktorku potrestal podmínkou a zákazem činnosti.