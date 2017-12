Čtveřici makedonsky mluvících mužů zatkla policejní zásahová jednotka, jež měla informace, že pachatelé mohou být ozbrojeni, což se později také potvrdilo.

Zadržení muži ve věku od 20 do 41 let prodávali v České republice heroin, a to doslova po kilech. Policisté skupinu sledovali několik měsíců, takže měli zdokumentované desítky případů, kdy zadržení prodávali drogu konkrétním osobám.

Díky dlouhodobému sledování měli policisté možnost zjistit, jakým způsobem čtyřčlenný tým vznikl: „Nejprve v České republice začal s heroinem obchodovat hlavní obviněný. Ten ale po čase dospěl k názoru, že už se 'napracoval' dost, a proto do kšeftu přibral dalšího krajana, který za svého 'zaměstnavatele' drogu prodával. I ten ale po nějaké době 'zlenivěl' a i on si najal dalšího 'pracanta'. A tímto způsobem se 'klan' rozrostl až na čtyři osoby,” sdělil novinářům mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

V bytě byl nalezen i více než kilogram heroinu.

FOTO: Policie ČR

„V tomto směru je určitým způsobem paradoxní, že v této hierarchii poslední dělník byl policisty zadržen ve chvíli, kdy se při první své 'šichtě' učil dealerskému řemeslu,” podotkl.

Policisté během zásahu nezajistili pouze dealery. „Při následné domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor zajistili víc než jeden kilogram heroinu, přes jeden milión korun na hotovosti, nádobíčko, pomocí kterého 40% heroin ředili na 9%, a také jednu krátkou, ostrou střelnou zbraň,” uvedl Hulan.

Zadržení muži jsou stíháni pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Jeden z nich je pak stíhán i pro trestný čin nedovoleného ozbrojování. Všichni jsou stíháni vazebně.