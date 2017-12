U Chlumce narazil do kruhového objezdu autobus s dětmi, zranilo se osm z nich

V Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku ve čtvrtek před 13:00 havaroval plně obsazený autobus s dětmi ve věku osm až devět let. Narazil do kruhového objezdu. Lehce bylo zraněno osm dětí, dvě učitelky a řidič. Záchranáři zraněné převezli do nemocnice. Informovaly o tom mluvčí hasičů Martina Götzová a policie Iva Kormošová.