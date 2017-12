Sedmnáctkrát trestaný čtyřiapadesátiletý muž podle státního zástupce nejprve přítelkyni svého nevlastního syna naléval alkohol, do kterého navíc přimíchal léky. Když ji poté doprovázel na vlak, dle obžaloby využil její opilosti a na dívku se vrhl.

„Nalehl na ni, vysvlékl jí kalhoty a kalhotky, zacpal jí rukou ústa a poté došlo k pohlavnímu styku. Hned toho ale nechal a po dívce chtěl, aby o celé věci nikomu neříkala. Dívka pak z místa utekla a bloudila po okolí, až z jednoho veřejného automatu zavolala na linku 158,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

Krenauer se před soudem vytasil s jiným vysvětlením, kterak se měl nad dívkou ocitnout s obnaženým přirozením. „Brečela, tak jsem jí otřel slzu a ona mi na to řekla, jestli ji chci. Já na to, že ne. Pak jsem si stoupnul, že půjdu na záchod, vytáhl jsem přirození, a když jsem se otáčel, tak jsem přes ni upadl. Ona přitom už měla stažené legíny,“ líčil muž překvapenému senátu.

„Jsem z toho psychicky úplně vedle, já už se do toho zamotávám. Nemám zapotřebí znásilňovat, vedu teď řádný život, ničeho jsem se nedopustil, pracuji, nedává to celé smysl,“ vysvětloval pak na svou obhajobu.

Rozpory ve výpovědi



Soudní senát v čele s Petrem Jirsou zaujalo, že dívka údajné znásilnění líčila pokaždé jinak. A nešlo o žádné maličkosti. Nejprve například tvrdila, že došlo k pohlavnímu styku, potom zase, že k ničemu nedošlo, protože obžalovaný měl trenýrky a ona kalhotky. Jednou trvala na tom, že jí muž vyhrožoval, podruhé o tom nic neříkala.

„Byla tam celá řada rozporů, soud neví, co si z její výpovědi vlastně může vzít. Podle znaleckého posudku chápe poškozená pravdu jako nezávaznou kategorii,“ upozornil soudce Jirsa a peskoval státního zástupce za to, že zdůrazňoval pouze důkazy proti obžalovaném a okolnosti svědčící v jeho prospěch přecházel.

Soudce upozornil i na výpověď policisty, který s dívkou jako první hovořil. Muž, který je proškolen na komunikaci s traumatizovanými lidmi, což se u oběti znásilnění předpokládá, se totiž podivil nad dívčiným chováním krátce po celé události.

„Neplakala, nevzlykala, když jsem se jí zeptal, jestli už má nějakou zkušenost se sexem, řekla mi, že souloží od 13 let. Pak na mě začala laškovně pomrkávat a ptala se na velikost mého přirození. To už jsem jí musel upozornit na nevhodné chování,“ vypověděl policista.

Střípky do mozaiky, která však nebyla



Soudce nakonec uzavřel, že Krenauer si zřejmě podáváním alkoholu s prášky připravoval cestičku k možnému pohlavnímu styku a čekal, až na to bude vhodná příležitost, podle soudu zřejmě na dívku i nalehl, ale protože oba měli spodní prádlo a on hned svého jednání dobrovolně zanechal, trestnost činu zanikla.

„Soud zná jeho minulost, ví, že byl dvakrát trestán za znásilnění. To by mohly být střípky do mozaiky, jenže tady žádná mozaika nebyla,“ prohlásil Jirsa.

Soud tak nakonec sáhl pouze k půlroční podmínce s odkladem na pět let za to, že muž podal nezletilé dívce alkohol. „Soud tak bude mít možnost dlouhou dobu kontrolovat jeho chování,“ uzavřel Jirsa.

Rozhodnutí ještě není pravomocné, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.