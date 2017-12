Morava se odvolal pouze proti výši trestu, ta je ale podle soudu v pořádku. „Trest uložený na samé horní hranici zákonné trestní sazby je sice trestem přísným, nikoli však nepřiměřeným, a to přesto, že je třeba souhlasit s některými námitkami obžalovaného uvedenými v odvolání,“ odůvodnil zamítavé usnesení předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Podle Moravovy obhájkyně totiž ústecký soud nevzal v potaz veškeré polehčující okolnosti (jako například jeho částečné doznání), zatímco přitěžující konstatoval v plné míře. „Obžalovaný nepočítal s tím následkem a nechtěl ho způsobit. Když se dozvěděl, co se stalo, tak se úplně rozklepal a byl z toho úplně zničený,“ uvedla advokátka Eliška Vraná.

Ústecký soud nicméně nepřikládal Moravově přiznání větší váhu, protože policie si díky různým důkazům poměrně rychle dokázala udělat obrázek o tom, kdo co udělal. I podle odvolacího soudu přitěžující okolnosti silně převažují nad Moravovým doznáním.

Obžalovaný Václav Morava

FOTO: Novinky

„Dluhy se mají splácet”



Morava zapálil letos v únoru dveře bytu v osmipatrovém panelovém domě v Jirkově na Chomutovsku. Nalil na ně toluen a zapálil. Chtěl tím donutit třiadvacetiletého mladíka, který tam bydlel, k úhradě dluhu.

Toluen se ale nasákl do koberce v chodbě bytu a požár se tak i díky komínovému efektu rychle rozšířil. Mladík v bytě uhořel, jeho otec, který tam byl s ním, se udusil oxidem uhelnatým.

Morava u soudu nevypovídal, na policii jen uvedl, že nejprve zvonil, a když mu nikdo neotevíral, nalil na dveře prý jen trochu odlakovače. Toluen popřel. Chtěl tím prý jen svého dlužníka postrašit, „aby si uvědomil, že dluhy se mají splácet“.

Znalci ale jeho obhajobu vyvrátili, podle nich musel pod dveře nalít alespoň litr toluenu.

Soud při ukládání trestu přihlédl k tomu, že byl v minulosti už třináctkrát trestaný, požár navíc založil v sobotu v podvečer, kdy byl dům plný lidí. Hasiči, kteří dorazili na místo do devíti minut, zachránili z horních pater domu šest lidí, dalších dvaadvacet ze spodních pater evakuovali. Požár způsobil na domě téměř sedmimiliónovou škodu.

„Nevěděl jsem, co se stane, je mi to líto, v životě by mě to nenapadlo,“ kál se před soudem Morava, který byl odsouzen také za držení předmětů k výrobě drog.

Zemřel i druhý syn



Morava musí zaplatit více než milión korun jako náhradu škody a dalších jeden a půl miliónu pozůstalým. Matka mladíka žádala také odškodné za smrt jejího dalšího syna, který se v době incidentu léčil s rakovinou tlustého střeva a přesto, že prognóza jeho uzdravení byla pozitivní, v důsledku náhlého zhoršení psychického stavu se i jeho zdravotní stav zhoršil a mladý muž do několika týdnů od požáru zemřel.

Jak ústecký, tak i pražský soud tento nárok zamítly. „(Ústecký) soud správně konstatoval, že ta údajná příčinná souvislost je doložena pouze tím, že to uvedla poškozená, a takto deklarovaný nárok nemůže být podkladem pro pozitivní rozhodnutí,“ řekl Zelenka s tím, že by bylo třeba provést další složité dokazování s nejistým výsledkem, které jde nad rámec trestního řízení.