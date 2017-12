„Dostal jsme zprávu od policie, že na adrese trvalého pobytu se obžalovaná nezdržuje. Ani obhájkyně prý neví, kde se její klientka zdržuje,“ vysvětlil soudce Radek Vydra s tím, že bez její osobní přítomnosti nelze vyhlásit rozsudek, neboť se jedná o trestní věc, kterou projednává senát.

Ten může vynést verdikt v nepřítomnosti obžalované jen v případě, že o to sama výslovně požádá. Pokud policisté Hollou zadrží, soud na ni podle Vydry nejprve uvalí vazbu a pak stanoví nový termín vyhlášení rozsudku.

Hollá je obviněna z toho, že zpronevěřila čtyřem desítkám seniorů přes tři milióny korun. Některé z nich tím připravila i o celoživotní úspory. Hrozí ji za to až osm let vězení.

Zpronevěřila milióny



Seniorský dům a S.O.S. Penzion provozovala obžalovaná žena společně se svým manželem od ledna 2011. „V průběhu roku 2012 do dubna 2013 zpronevěřila finanční prostředky, které jí předali ubytovaní klienti do úschovy. Jednalo se o částky od několika stovek do čtyř set tisíc korun,“ uvedla v minulosti státní zástupkyně Jana Cimická s tím, že dvěma klientům navíc vybrala přes milión korun z bankovního účtu prostřednictvím platebních karet, které jí včetně PIN kódu svěřili. „Navíc poskytovala služby, na které neměla ani živnostenské oprávnění,“ dodala žalobkyně.

Hollá se k trestné činnosti přiznala v průběhu vyšetřování. „Peníze klientů jsem použila k provozu firmy. Nikdo o tom nevěděl, ani můj manžel, ani nikdo z personálu,“ vypověděla Hollá. Druhým dechem dodala, že si je vědoma toho, že to dělat neměla. „Byla jsem přesvědčená, že po naplnění kapacity domu budu schopna peníze klientům vrátit. Mrzí mě to, ale už se to nedá změnit,“ dodala Hollá.

Krajský úřad pečovatelskému domu odebral registraci pro provozování sociálních služeb a zařízení muselo ukončit provoz.