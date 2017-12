K první nehodě došlo před 22. hodinou v pražských Vršovicích. Kloubový autobus MHD odbočoval z Vršovické ulice do Kodaňské, kde vjel do cesty tramvaji. Autobus navíc po střetu s tramvají ještě naboural do sloupu.

Přivolaní záchranáři si do své péče převzali tři cestující z autobusu, které převezli do vinohradské nemocnice. Ve všech případech se jedná o zranění lehčího charakteru.

Hasiči zajistili místo nehody a asistovali policistům. Příčinu nehody vyšetřuje policie.

Auto natlačila tramvaj na semafor



Po 23. hodině spěchali hasiči a záchranáři do Poděbradské ulice, kde se střetla tramvaj s osobním vozidlem. Řidič auta zůstal po nehodě zaklíněný uvnitř vozu. Ven mu pomohli hasiči. Vůz byl navíc při nehodě natlačen tramvají na semafor a dopravní značku.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nehoda tramvaje a osobního vozu v Poděbradské ulici v Praze

Záchranáři muže po ošetření transportovali s vážnějším zraněním do vinohradské nemocnice.

Zdemolované auto vyprostili z kolejiště pracovníci dopravního podniku pomocí vyprošťovacího automobilu.

Okolnosti nehody vyšetřují policisté.