Podle soudu policista nepřizpůsobil rychlost plavby povětrnostním podmínkám a nevěnoval pozornost dění na vodní hladině.

„Plavec mohl plavat, jak chtěl, nemusel se pohybovat v nějakém vymezeném prostoru. Hlavním viníkem nehody je tedy vůdce plavidla, rychlost člunu byla nepřiměřená, míra opatrnosti vůdce plavidla měla být vyšší s ohledem na vlny,“ řekla předsedkyně senátu Věra Mathauserová.

Tragická nehoda se stala na Jesenické přehradě poblíž autokempu Baldi. Tělo dvaapadesátiletého muže se dostalo mezi lopatky lodního šroubu, smrt nastala okamžitě v důsledku pohmoždění mozku. Podle státního zástupce nebyl policista jako vůdce plavidla dostatečně obezřetný.

Jecha tvrdil, že plavce ve vodě přes vysoké vlny vůbec neviděl. „Stál jsem za kormidlem a sledoval plavební dráhu. Před člunem se zničehonic vynořil nějaký předmět nebo věc, nevím, nedokázal jsem to identifikovat. Tak jsem snížil rychlost a chtěl vyřadit, což se mi nepovedlo. Obloukem jsem se pak k tomu místu vrátil, vypnul motor a začal zjišťovat, co se stalo, nebo nestalo,“ vypovídal policista.

Bylo špatné počasí

Dodal, že necítil žádný náraz ani nezaregistroval nic, co by nasvědčovalo nějaké kolizi. Později si všiml, že za člunem plave na hladině tělo muže. „Byl zády nahoře a ruce měl roztažené. V tu chvíli jsme si mysleli, že je pouze omráčený. Pak najednou začalo tělo klesat, skočil jsem za ním do vody. Společně jsme ho pak vytáhli do lodi a odvezli na břeh. Měl rozsáhlá zranění na krku a hlavě, psychicky to na mě dolehlo, nebyl jsem schopen ani mluvit,“ pokračoval Jecha.

Obžalovaný policista Richard Jecha (vpravo).

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Dále se hájil tím, že v povětrnostních podmínkách, jaké tehdy panovaly, nepředpokládal, že by se někdo odvážil plavat dál od břehu. „Je otázka, jestli to ze strany poškozeného bylo zodpovědné chování,“ dodal policista.

Podle soudního znalce Milana Maříka mohou za nehodu oba její aktéři. „Vůdce plavidla měl plout tak, aby se nic nestalo. Zrovna tak plavec jako stejný účastník provozu musí dodržovat zásady bezpečného koupání, jako například táhnout za sebou bójku,“ prohlásil znalec.

Křičel na plavce



„Seděl jsem na přídi a sledoval břeh. Když jsem se otočil a podíval se dopředu, asi metr před sebou jsem viděl ve vodě člověka. Zakřičel jsem ‚Pozor!‘, ale už bylo pozdě. Ucítil jsem dutý náraz a pak jsme za člunem na hladině viděli tělo, které se začalo potápět,“ vypověděl před soudem člen rybářské stráže Marcel Nedorostek, který byl přítomen na člunu.

Plavce sledovala ze břehu jeho družka. „Viděla jsem hlavu i ruce. Pak jsem si všimla, jak se k němu ze strany blíží motorový člun. Zpočátku to vypadalo, že jsou od sebe dostatečně daleko a bez problému se minou. Pak člun náhle změnil směr a jel přímo na Péťu,“ vypovídala s pláčem žena.

Když ale viděla, že člun i po zkřížení drah pokračuje dál, oddychla si. Jenže přítele už ve vodě neviděla. „Potom se člun otočil a vracel se zpátky. To už jsem věděla, že je zle,“ dodala svědkyně.