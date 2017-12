Incident se odehrál letos v březnu v jednom z kolínských paneláků. Bilského o dvanáct let mladší sousedka z horního patra rekonstruovala svůj byt. Bilský, který špatně snášel hluk spojený s rekonstrukcí, se rozhodl, že slunný den raději stráví venku v parku.

„Chtěl jsem si koupit něco k jídlu, vezmu si knížku, sednu si na lavičku a v klidu si něco přečtu. Dělalo se hezky,“ vyprávěl obžalovaný. S sebou si vzal zavírací nůž, aby si případně jídlo mohl otevřít a nakrájet.

V suterénu domu u výtahů ale potkal právě rekonstruující sousedku s jejím šestadvacetiletým synem. „Nějak to ve mně bouchlo, protože když dělali rekonstrukci bytu, tak se mi probourali do bytu stupačkou, přerušili zásuvku v koupelně, nemohl jsem prát. Tak jsem jim to řekl a pokračoval dále k východu,“ uvedl Bilský a zároveň připustil, že ženu označil za svini.

Na to zareagoval sousedčin syn slovy: „Co prosím? Co jste to řekl?“ Potud se výpovědi obžalovaného i poškozeného v podstatě shodují. Bilský ovšem tvrdí, že ho mladík napadl kanystrem s penetrací, který měl v ruce. „Bouchl mě kanystrem do obličeje, násadou od štětky do hlavy, a pak ještě kanystrem z boku do hlavy. To mě dostalo do kolen,“ popisoval obžalovaný. Na další děj si vzpomíná jen matně. „Najednou jsem měl v ruce nůž, kterým jsem se ohnal a bohužel jsem trefil poškozeného,“ dodal.

Mladík prý neútočil

Bilský poškozeného trefil do krku, kde mu způsobil asi čtyři centimetry dlouhou ránu. Tu pak mladíkovi prý držel, aby zabránil většímu krvácení a čekal na policisty, které zavolala další sousedka, která se na místě objevila. „Buď jsem cítil ponížení nebo jsem měl strach o život. Nevím, proč jsem takhle reagoval, nedovedu si to vysvětlit,“ řekl Bilský.

Podle poškozeného ale Bilský rovnou zaútočil. Pronesl prý jen: „Tak co, ty svině?“. „Otočil jsem se na něj a řekl jsem mu: ‚Prosím? Co jste to říkal?‘ a šel jsem k němu. Nestihl jsem nic říct a ihned zaútočil. V příšeří jsem si toho nože nejdřív nevšiml, myslel jsem, že mi dal pěstí,“ řekl soudu mladík.

Až poté se prý jednou rozmáchl a možná trefil Bilského kanystrem. „Myslím, že to vykryl rukou,“ dodal poškozený. Bilský na ně pak podle něj řval, že se pod nimi nedá bydlet. Poškozený také odmítl Bilského tvrzení, že by mu ránu držel. „Klidným hlasem řekl, že když už mě bodnul, tak počkáme na policajty,“ pokračoval mladík.

Omluvu nepřijal

Jak obžalovaný, tak i poškozený zmínili sousedské vztahy. Podle Bilského byly spíše chladné, syn jeho sousedky byl o něco sdílnější, jeho rodiče prý s obžalovaným měli problémy.

„Z vyprávění vím, že pan Bilský dělal anonymní telefonáty, že si je nahrával při sexu. Od ostatních sousedů vím, že má problémy se sousedy pod sebou, protože mají kukačky, které jim tam kukaj,“ uvedl poškozený. Co se zrušily pevné linky, ustaly prý i telefonáty. V sousedčině schránce prý ale bylo několik anonymních dopisů, ve kterých jí bylo vytýkáno například chození po bytě v podpatcích. Což je podle jejího syna nesmysl.

Dcera obžalovaného proti tomu uvedla, že bylo slyšet, jak sousedé naklepávají řízky, hází psovi kuličku, chodí v podpatcích či souloží.

Obžalovaný na závěr své výpovědi řekl, že se chtěl omluvit, ale pak si řekl, že věc jako taková je natolik závažná, že by tím rodinu poškozeného možná urazil. Přesto se po výpovědi poškozeného za své jednání mladíkovi omluvil. „Omluvu nepřijímám, nic jsem vám neudělal,“ zakroutil hlavou poškozený.

Hlavní líčení bude pokračovat na konci ledna výslechem znalkyně z oboru psychologie.