Nehoda se stala odpoledne mezi obcemi Bukovina u Přelouče a Stojice. „Třiapadesátiletý řidič vozidla VW Caddy předjížděl tahač s návěsem v úseku, kde je to zakázáno,“ uvedla mluvčí policie Hana Kaizarová.

V protisměru zrovna v tu chvíli projíždělo civilní policejní auto a řidič se chtěl vyhnout střetu strhnutím řízení vpravo, ale marně. Auta do sebe narazila, passat byl odhozen do příkopu a narazil do stromu. VW Caddy naboural ještě do tahače.

Předjíždět bezpečně



„Do nemocnice byl převezen policista sedící na místě spolujezdce. Po příjezdu policistů skupiny dopravních nehod se všichni tři řidiči podrobili dechové zkoušce. Výsledky byly negativní. Celková škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 260 tisíc korun,“ konstatovala Kaizarová.

Mluvčí apelovala na řidiče, aby předjížděli jen v místech, kde je to bezpečné. „Předjíždějte jen na přehledných místech a tam, kde to zákon nezakazuje, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a povaze vozovky, počasí, ke zkušenostem řidiče,“ uzavřela Kaizarová.