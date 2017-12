Plavčík ubodal kamaráda před zraky syna, soud mu potvrdil šestnáct let

Na 16 let do vězení poslal v úterý Vrchní soud (VS) v Olomouci Milana Hudáka (33) za to, že loni ve Valašském Meziříčí replikou vojenského útočného nože ubodal kamaráda (38). Kromě ztráty svobody musí poškozeným zaplatit 1,62 miliónu korun. Soud tak potvrdil verdikt senátu olomoucké pobočky Krajského soudu (KS) v Ostravě z letošního srpna.