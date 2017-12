Soudkyně Helena Králová se dívku napadenou na Újezdě pokusila vyslechnout v srpnu, dívka ale zkolabovala a musela ji odvézt záchranná služba. [celá zpráva]

Policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, hrozí jim až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Podle spisu nechali Sudků poté, co na dívku zaútočila, převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům o útoku nepředali informace.

Sudků z léčebny o dva týdny později propustili, v ten samý den zabila ženu v obchodním centru na Smíchově v Praze. Za vraždu a pokus o vraždu jí pražský městský soud na začátku března uložil 30 let vězení.

O škrcení prý nevěděli



Oba policisté v červnu uvedli, že o škrcení nevěděli. Dívka jim prý řekla, že se nic nestalo a že není zraněná. Podle svědkyň, které byly v kavárně s napadenou dívkou a které u soudu v srpnu vypovídaly, ale policisté o škrcení informováni byli.

Skupina prý nechtěla incident řešit na policejní stanici, policisté proto podle jedné ze svědkyň napadené dívce nabídli, že do protokolu napíšou, že se Sudků jen obnažovala.