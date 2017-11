K nálezu želv vyrazili inspektoři do ulice K Lesíku, postupně napočítali 264 želv zelenavých ve věku od tří do deseti let.

„Šlo o druh, který je chráněný úmluvou CITES a ohrožený vyhynutím. V České republice se ve volné přírodě nevyskytuje, pochází z jižní Evropy. Vztahuje se na něj ze zákona povinnost prokázání původu,“ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Želvy skončily v Zoo Praha a Plzeň, uhynuly jen dvě. Podle ředitele svědčí jejich dobrá kondice o tom, že by zvířata mohla pocházet z farmového chovu v některé ze zemí původu.

„Jedna z verzí je, že mohly být do Česka nelegálně přivezeny, bez prokázání původu by však nešly legálně prodat, proto se jich eventuálně mohl někdo zbavit,“ uvedl Geuss s tím, že na trhu se želva prodává za 1500 korun i víc.

Mezitím, co ministerstvo rozhoduje o tom, kam želvy umístí, zvířata v zoo hibernují. Protože vlastník želv není znám, provedli inspektoři správní řízení o jejich zabavení.