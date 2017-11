Hokejový fanoušek ve Zlíně napadl řidiče trolejbusu

Jednatřicetiletý hokejový fanoušek ve středu večer ve Zlíně napadl řidiče trolejbusu, který jeho a dalšího muže nechtěl do soupravy pustit, protože byli oba opilí. Muži se přesto snažili do trolejbusu dostat, až jeden z nich řidiče dvakrát udeřil pěstí do obličeje. Hrozí mu až dva roky vězení, informovala ve čtvrtek mluvčí policie Monika Kozumplíková.