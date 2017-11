Městský soud Nováka už jednou obžaloby zprostil, odvolací soud ale případ vrátil kvůli doplnění důkazů.

„S ohledem na argumenty vrchního soudu byl nalézací soud přiměn ke změně, kterou jste měli možnost vyslechnout,“ uvedla soudkyně Monika Křikavová, která uložila mimořádně snížený trest, v podstatě na nejnižší možné hranici.

„Soud je vnitřně přesvědčen, že ukládat jakýkoli vyšší trest je proti výchovnému účinku, jaký by trest měl mít, a proti zdravému selskému rozumu. Právě zdravý selský rozum někdy předčí leckteré judikáty,“ podotkla.

Vzhledem k tomu, že se státní zástupkyně i Novák na místě vzdali svého práva na odvolání, rozsudek nabyl okamžitě právní moci.

Novák se podle obžaloby loni pokusil vydírat podnikatelku ze středních Čech. Výměnou za to, že nerozešle kompromitující dokument do médií a úřadům, požadoval 30 miliónů korun.

V dokumentu, psaném z pohledu podnikatelky, se žena přiznávala ke kolaboraci své rodiny s nacisty a popisovala údajnou rozsáhlou trestnou činnost při privatizaci malé vodní elektrárny.

Občerstvení paměti



O údajné kolaboraci řekla Novákovi loni v zimě jeho matka, kterou soud předvolal. Podle ní dědeček poškozené umlátil jejího otce. Stejný děd poškozené pak měl jednoho dne roku 1939 stát u místní studny s protektorátním říšským sekretářem K. H. Frankem. Zatímco si Frank měl nechat políbit holínku, dědeček poškozené měl zkopat babičku obžalovaného.

Tyto údajné křivdy, kterých se měla dopustit rodina poškozené na Novákově rodině, byly hlavním bodem Novákova vyděračského dokumentu, jakož i jeho několikerého vystoupení před soudem.

„Chtěl bych se omluvit, za to, že jsem se neovládl a že jsem spustil jakýsi kolotoč toho, abych připomněl, že ne vše, co se třpytí, je zlato. To byl hlavní důvod – abych občerstvil paměť národa,“ uvedl ve své závěrečné řeči Novák. Podle něj se poškozená musí naučit žít se svou minulostí. A to jak s majetkem, tak i s údajnou neblahou částí historie její rodiny.

„Nicméně ještě jednou, je mi líto, že jsem způsobil to, že čelím obžalobě ze závažného zločinu. Že se v poslední třetině mého života rozhoduje o tom, jestli si zasloužím podmíněný, nebo nepodmíněný trest,“ dodal na závěr.