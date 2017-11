Muž patří do problémové skupiny tří mladých bezdomovců, kteří se zdržují na českolipském sídlišti Špičák a s nimiž dlouhodobě řeší různé problémy státní i městští policisté. Muži například vulgárně pokřikují na kolemjdoucí, minulý týden jeden z nich napadl kamenem hlídku prevence kriminality.

U přepadení ženy po dialýze byli znovu všichni tři. Dva zůstali opodál a jeden si přisedl k ženě na lavičku. „Požádal ženu o cigaretu a pak se vrhl na její kabelku. Než se mu podařilo kabelku ženě ze sevření úplně vytrhnout, spadla s ní na zem a muž ji táhl několik metrů za sebou. Následně pak i s kabelkou, a spolu s dalšími muži, utekl,“ popsala mluvčí policie Vlasta Suchánková.

K pátrání po pachatelích využili policisté poznatky z kamerového systému. „Zhruba do tří hodin po loupeži byli všichni muži zadrženi. Dva z nich policisté nalezli v kontejnerech na komunální odpad sídlišti Špičák, třetího z mužů zadrželi pod mostem v ulici Pivovarnická. Ten měl také u sebe veškeré věci z kabelky ženy,“ upřesnila Suchánková.

Dvěma ze zadržených je 24 let, třetímu 30 let. Dvojici, která přepadení ženy pouze přihlížela, policisté propustili, třetí bude stíhán pro loupež. Hrozí mu trest v rozpětí dvou až deseti let vězení.