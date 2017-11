Janoušek nenastoupil do vězení, o půlnoci mu přitom vypršela lhůta

Lobbista Roman Janoušek odsouzený za to, že v roce 2012 porazil autem ženu, nenastoupil k výkonu trestu v brněnské věznici v Bohunicích ani do nedělní půlnoci. Uvedla to v pondělí ráno mluvčí věznice Dana Krejčířová. Podle informací Práva nenastoupil ani do žádné jiné věznice v ČR. Janouškovi v sobotu skončilo roční přerušení trestu a do věznice měl nastoupit v neděli.