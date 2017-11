Janouškovi brněnský krajský soud zamítl další přerušení trestu, jedním dechem ale dodal, že prognóza jeho zdravotního stavu nepředpokládá zlepšení, které by mu umožnilo v dohledné době se vrátit za mříže. Lobbistův obhájce proto na Městský soud v Praze podal žádost o upuštění od zbytku trestu.

Podnikatele justice potrestala trestem 4,5 roku vězení za to, že srazil autem ženu, která se ho snažila zastavit. Za mřížemi ale strávil jen přibližně třetinu trestu, z vězení je venku už rok a půl kvůli zdravotním problémům po operaci hlavy.

Janoušek by si mohl vybrat, do které z věznic, jež jsou určené jako nástupní, by se vydal. „Měl by teoreticky nastoupit do věznice k nám, protože z naší věznice odcházel, když mu byl přerušen trest. Zvolit ale může kteroukoli jinou nástupní věznici, třeba v Praze,“ vysvětlila Krejčířová.

Opilý Janoušek v březnu 2012 naboural v Praze do jiného auta a ujel. Řidička nabouraného vozu jej pronásledovala, a když musel na křižovatce zastavit na červenou, stoupla si před jeho vůz, aby s ním situaci vyřešila. Janoušek ale místo toho šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec ale soud jeho jednání překvalifikoval na ublížení na zdraví.