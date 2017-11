Proti takovému výkladu se ale rozhodl postavit soudce brněnského krajského soudu Michael Vrtek. Ten totiž v pátek už podruhé zprostil obžaloby Valerije Lebeděva (66), obžalovaného ze znásilnění dvou mladičkých dívek. Muž svou vinu od začátku popíral.

Podle obžaloby Lebeděv například jednu z dívek opakovaně znásilnil, přitom dívka s ním dobrovolně jela na hotel. V mezidobí vedli běžnou komunikaci přes telefon či sociální sítě, poté znovu odjeli na hotel, dívka prý byla znásilněna, přičemž scénář se několikrát opakoval. Obě dívky, které měl zneužívat, si ze svých zážitků podle svých slov odnesly těžké psychické problémy a u jedné z nich znalci diagnostikovali i posttraumatickou stresovou poruchu.

Užívaly si života

Jenže když došlo na výslech dívek, jedna lhala o svém poměru s vysokoškolským pedagogem. Senát si navíc opatřil výpis z komunikace na Facebooku, kde obě dívky, jež podle znalců trpěly traumatizujícími vzpomínkami, pocity tísně a ohrožení života, místo toho vesele randily, užívaly si života a domlouvaly se, kterak Lebeděva zničí.

Vrtek proto v létě Lebeděva zprostil obžaloby ze znásilnění, jenže Vrchní soud v Olomouci verdikt zrušil a zdůraznil, že soud má brát více v potaz znalecké posudky, které dívky označují za věrohodné.

„Krajský soud pochybil, pokud závěrům posudků nepřiznal odpovídající význam jako podkladu pro své rozhodnutí a nevycházel z nich. Pokud soud uvedl, že posudky jsou pouze jedním z důkazů provedených v hlavním líčení, lze s tímto závěrem souhlasit, avšak nelze pomíjet, že posudky jsou objektivizovaným odrazem skutečnosti a jsou založeny na vysoké odborné erudici jejich zpracovatelů,“ napsal VS do usnesení, které má Právo k dispozici.

„Závěr soudu o možné simulaci příznaků posttraumatické stresové poruchy považuje odvolací soud za spekulativní a důkazně nepodloženou,“ dodali olomoučtí soudci.

Soudce Vrtek si proto znovu pozval znalce, aby mu vysvětlili, jak je možné, že za věrohodnou označují i dívku, která u soudu lže. „Testy byly v normě,“ reagovali znalci.

Tři rande na Valentýna

Vrtek proto předložil výpis z Facebooku. „Večer poté, co měla být poškozená několik hodin znásilňována, si píše se dvěma lidmi, s jedním lehce flirtuje a s kamarádkou se žoviálně baví o šatech,“ upozornil Vrtek. V době, kdy měla trpět těžkou újmou, si přitom začala s lékařem, který jí operoval mandle, a psala, jak je šťastná, jak se chystá na taneční soutěže, plesy nebo dovolenou. Stejná dívka si na Valentýna, tedy pět týdnů po svém údajném znásilnění, libuje, kterak má nabídku na tři rande. „Jen se modlím, aby se neozval i ten čtvrtý chlap, to nevím, jak bych to stíhala,“ svěřovala se.

„Jak si toto máme vysvětlit? Každý inteligentní člověk je schopen si přečíst, jaké jsou příznaky posttraumatické stresové poruchy, a jak byste to poznali, pokud bych já šel na vyšetření a říkal tam, jak jsem zdeptaný, jak se mi traumatizující okamžiky vrací, že jsem opustil koníčky?“ tlačil na znalce Vrtek. Ti sice tvrdili, že neměli žádný důvod pochybovat, ale nakonec přiznali, že vycházeli zejména z informací od dívek, a pokud by měli například zmíněnou komunikaci na Facebooku, mohlo by to s jejich závěry vypadat jinak.

Vrtek nakonec Lebeděva potrestal jen za stalking a svádění k pohlavnímu styku. „Byl fascinován mladými dívkami. Jenže je velký rozdíl, jestli se s dívkami chce intimně stýkat, nebo jestli se dopouští znásilnění. Veškeré informace, které poškozené daly znalcům, jsou zcela negovány obsahem jejich facebookové komunikace,“ vysvětlil verdikt soudce.

Žalobce se odvolal

„Obžalovaný je sebestředný manipulátor nabuzený po mladých dívkách. Když si udělal soud takový obrázek o něm, museli jsme si udělat obrázek i o těch dvou dívkách. Jsou to sice osoby mladé, ale velmi dobře rozumově vyspělé a schopné si spočítat, jakého jednání se chtějí dopustit. Jsou vypočítavé a prospěchářské. Obě střídaly partnery jako na běžícím pásu a dobře věděly, o co jde,“ ohodnotil všechny strany sporu už v minulém rozsudku.

Případ ale ještě není u konce, státní zástupce se totiž na místě odvolal a kauzu tak znovu posoudí Vrchní soud v Olomouci.