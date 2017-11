Velké ohlasy zaznamenala na sociální síti Facebook fotografie pražské záchranky, která má být příkladem toho, jak mohou vypadat emoce záchranářů po předání pacienta v nemocnici. Na fotografii je zachycena lékařka, kterou krátce po náročné resuscitaci přepadly slzy.

Fotografii pražská záchranka zveřejnila v úterý, zásah se stal minulý pátek. Mladík utrpěl zásah elektrickým proudem. Svědci, strážníci a záchranáři jej resuscitovali, ale pacient nakonec v nemocnici zemřel.

Příklad toho, jak mohou vypadat emoce po předání pacienta v nemocnici. V tomto případě šlo o náročnou resuscitaci mladé... Zveřejnil(a) Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy dne 21. listopad 2017

Mladého muže převezli záchranáři do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Pacient přes veškerou snahu lékařů mladík téhož dne v jedenáct hodin večer zemřel,“ uvedl mluvčí nemocnice Filip Brož.

Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová Novinkám řekla, že jde o zkušenou lékařku, která pracuje u záchranné služby několik let. „Fotku jsme brali jako polidštění záchranářů, protože většina lidí nás zná z té profesní strany. Kdy záchranáři provedou svou práci, tak jak to má být, ale pak to na vás dolehne a uvědomíte si to. Že to třeba bylo dítě, mladý člověk a podobně,“ popsala Poštová.

Záchranáři se v nejtěžších chvílích mohou obrátit na pomoc v rámci služby nazvané PEER. „Je to vlastně vzájemná pomoc kolegů, kteří jsou speciálně vyškoleni a mohou si spolu promluvit, pokud o to požádají. Jde hlavně o psychicky náročné výjezdy. Nikdo se to neeviduje a je to anonymní,“ konstatovala mluvčí záchranářů.