Nehoda se stala loni na začátku prosince u Zvěrkovic u Moravských Budějovic směrem na Znojmo. Neumann jako profesionální řidič řídil nákladní vůz a zezadu narazil do odbočujícího osobního vozu, ve kterém jeli tři mladíci. Vůz nárazem vymrštil do protisměru, kde se střetl s dalším nákladním vozem. Na místě zemřeli osmnáctiletý a devatenáctiletý muž, další devatenáctiletý mladík zemřel později v nemocnici.

Státní zástupkyně Dagmar Veverková označila styl jízdy obžalovaného za neopatrný a hazardní s devastujícími a nenahraditelnými následky. "Škodlivost jednání je ve způsobu řízení i v postoji pana obžalovaného, kdy převládá sebelítost nad trestem než nad neodčinitelným následkem," uvedla Veverková v závěrečné řeči.

Neumann řekl, že je mu to strašně líto, co se stalo. A že by byl rád, kdyby trest vězení nedostal a že je spokojený v práci. "Svým naprosto nezodpovědným jednáním při řízení velkého motorového vozidla způsobil smrt tří mladých mužů, kteří se na vzniku dopravní nehody žádným způsobem nepodíleli. Je to smrt tří mladých nevinných lidí, je to naprostá tragédie," uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Hana Kleinová.

Kritizovala dopravce



S nepodmíněným trestem tři roky vězení odešel muž na začátku září od Okresního soudu v Třebíči. Proti rozsudku se ale odvolal. Krajský soud ve středu výši trestu ponechal, kvůli novele zákona ale změnil původní zařazení do věznice s dohledem na věznici s ostrahou.

Pozůstalí požadují několikamiliónové odškodné. Vzhledem k tomu, že šlo o čin způsobený v zaměstnání, soud je odkázal na jeho uplatnění u dotyčné firmy. Jak Kleinová uvedla, muž mohl řidičským průkazem vzhledem ke svému věku disponovat maximálně dva roky, přesto ho autodopravce zaměstnal a svěřil mu řízení velkého vozu. "Postup dopravců, kteří zaměstnávají takto mladé řidiče, je vysoce riskantní," uvedla předsedkyně senátu.