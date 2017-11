Před soudem stojí dva z pěti obžalovaných, kterým hrozí až doživotní vězení. Po zbylých třech pátrá policie.

Ve výpovědích zaznívalo, že přepadení se odehrálo velmi rychle. Jeden z postižených v září 2015 vozil dva zaměstnance firmy, která se zabývá výrobou náhradních dílů do historických motocyklů, do nedaleké Lomnice nad Lužnicí. „Byl to otec se synem a ani jeden z nich neměl řidičský průkaz,” uvedl v úterý před soudem.

Vzpomíná si, že večer, kdy skupina firmu přepadla, se mu hned něco nezdálo. Z dílny totiž zaslechl sténání. Domníval se, že má zdravotní problémy majitel společnosti, který předtím prodělal infarkt. „Přichvátal jsem, abych se podíval, co se děje, a případně mu pomohl. Jenže jsem nestihl vidět vůbec nic, někdo mě povalil na zem, bylo to hrozně rychlé,” vylíčil u soudu.

Obžalovaní vinu odmítají



Obžalovaní cizinci, kteří v pondělí a v úterý vypovídali před soudem, shodně tvrdí, že na lidi ve firmě neútočili. Připouštějí, že je lákala vidina zisku peněz, které ve firmě byly. Útočníci nakonec odcizili 328 000 korun v hotovosti. Oba obžalovaní prohlašují, že surový útok na poškozené má na svědomí někdo ze tří dalších cizinců, po nichž policie pátrá.

Podle žalobkyně gang mimo jiné bil napadené železnou tyčí nebo kovovým výfukem. Zranění nepřežili majitel firmy a jeho švagr. Policisté po útočnících dlouho pátrali, vyslechli šest stovek lidí a letos v březnu oznámili, že obvinili dva cizince z dvojnásobné vraždy.