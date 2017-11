Obvinění nejméně od roku 2015 zprostředkovávali sexuchtivým zákazníkům za peníze sexuální služby mladistvě vyhlížejících mužů ve věku od 18 do 25 let a také chlapců mladších 18 let.

„K nabízení sexuálních služeb mělo docházet především v nočním klubu v centru Prahy, ze kterého klienti museli prostituty vyplatit. Poté si je mohli odvést pryč z klubu, zejména do hotelů, kde mělo docházet k sexu. Část obviněných navíc měla organizovat provozování prostituce v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku,“ popsal Ibehej.

Podle kriminalistů NCOZ mělo dále docházet k organizování „večírků“ na různých místech České republiky, především v hotelových pokojích, na které někteří z obviněných zajišťovali mladistvé i zletilé muže, kteří pak za peníze poskytovali sexuální služby.

Hlavní organizátor je ze Švýcarska



Hlavním organizátorem je podle závěrů kriminalistů NCOZ 52letý občan Švýcarské konfederace, který provozuje noční klub v centru Prahy, jenž je prezentován zejména v zahraničí a jehož klientelu tvoří většinou cizinci. Tento muž měl úkolovat další lidi.

„Dva obviněné muže vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí čtyřem osobám trest odnětí svobody až na 12 let. Zbylým dvěma mužům hrozí nižší trest, protože nejsou stíháni pro trestný čin obchodování s lidmi,“ dodal mluvčí.