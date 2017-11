Tři členové gangu policistům stále unikají. Státní zástupkyně Libuše Pospíšilová četla obžalobu přes půl hodiny. Po většinu času vypočítávala zranění.

Komando zaútočilo večer a většinu svých obětí spoutalo. Některým dali na hlavu papírové krabice a bili je do hlavy výfukem od motocyklu, do ležících zaměstnanců kopali. Spoutali a tloukli i ženu. V bití prý pokračovali i po tom, co jim vydali přes tři sta tisíc korun. Na loupež ve firmě si připravili i plánek a přijeli vozem z Brna.

Pak jsme přijeli do Brna a začali počítat peníze u mě na pokoji. obžalovaný Simon

Simon u soudu připustil, že pomáhal lidi spoutávat. Tvrdil, že jej Vitalij Reprincev, který utekl do zahraničí a policisté jej zatím nezadrželi, přemluvil k loupeži až na poslední chvíli.

„On mě vzbudil a chtěl, abych sem s ním šel na tuhle loupež, že jim odpadl člověk. Nechtěl jsem tam vůbec jet. Je to ukrajinská komunita a já jsem hodně ovladatelný. Řekl mi, že to nebude tak hrozné, že budu hlídat. Vůbec nemluvil o tom, že bychom měli někoho mlátit, nebo vraždit. Měl tam být jen majitel a možná další člověk,“ vysvětloval Simon s tím, že celá situace v domě vypadala úplně jinak.

Prý měl strach



Bylo tam oproti plánu i víc lidí. „Když jsem tam vešel jako poslední, už byli na zemi. Tak jsme je začali poutat, mně to nešlo. Pak vešel ten starší pán, někdo ho chytil a poutal mu ruce. Pak, když jsem poutal jiného muže, někdo ho kopl. Pak vešel čtvrtý, tak jsem mu spoutal ruce. Já jsem to dělal poprvé a měl jsem z toho strach,“ popisoval situaci v domě a dílně firmy Simon.

Lupiči přepadli rodinu v tomto domě v Horusicích na Táborsku.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Zdůraznil, že se mu to vůbec nelíbilo a pak odešel před dům, kde čekal, až se ostatní vrátí. „Pak jsme přijeli do Brna a začali počítat peníze u mě na pokoji. Já šel na záchod. Reprincev byl naštvanej, že jich je málo. Chtěli, abychom odjeli všichni na Ukrajinu, ale já nejel, mám tu práci,“ konstatoval Simon, který měl dosud čistý trestní rejstřík. Simon také uvedl, že Ivanovskyi měl při přepadení pistoli.

Oběma mužům hrozí za vraždu, těžké ublížení na zdraví, lehké ublížení na zdraví a porušování domovní svobody ve spolupachatelství až doživotní vězení. Poškození po nich v soudní řízení žádají téměř čtyři milióny korun.